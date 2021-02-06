香港疫情爆發一年多，港府已使掉逾3,000億元紓困，就算經濟奇迹短期復蘇，又要使多最少千億催谷各行各業，「荷包立」唯有發窮惡，財政司長陳茂波早已恐嚇香港人要加稅，本身已經惹人生厭，怎料自由黨鍾國斌竟然附和，首先打擊證券業，惟反響極大，音樂椅下，餘下只有一個社會利益群體受害。

身為自由黨黨魁的鍾國斌提到，金融業係少數未受疫情打擊行業，股票暢旺，成交大增，如果按現時印花稅率0.1%升一倍至0.2%，最少可以收多300億，並話投資者唔為意、唔介意，北水就更加唔會理。

鍾國斌紡織業出身，Background同金融頗有距離，但就輕率地為政府加稅提議吶喊助威，證券界嬲到爆炸，難得地疫情下香港證券界老闆都聚在一起舉行記者會炮轟。金利豐「殼后」朱太更不留情面，抽擊鍾國斌不懂金融，建議本末倒置。

在鍾國斌眼中，港股印花稅率0.1%是小數目，倍升至0.2%以為也是小數目。但他不明白美股零印花稅，本身已經吸走不少本地投資者；機構轉換價值上億股份，無端白事又要貢獻多一筆費用；如果股份本身兩地（美國或新加坡）上市，大Deal甚至會移師至其他市場；高交易成本亦影響公司估值。

多年前《彭博》已經多次報道過政府有意減股票印花稅，這是當時李小加極希望可以達成的事（雖然未成真）。除了是睇齊主要股票市場，亦有助本地交投量進一步增強，甚至吸引更多公司上市，雖則資本市場暢旺不一定有利實體經濟，但金融業好歹養活不少員工，股市上升亦有利財富效應。

明顯地，加印花稅將是為港股這個香港唯一餘下的競爭優勢潑冷水，港府雖蠢，但不會愚蠢至此。搞股市成為禁忌，香港另一個未受疫情影響、極多加稅空間的資產，餘下樓市了。

縱然政府多年來推出幾項買、賣額外印花稅，帶來一定收入，但都一一被時間、人頭破解，未能成功制止樓價升幅，低流轉量下，反而遭到挾高，一般市民有睇財經新聞的話，不難見到很多小業主賺大錢離場。

香港是自由市場，資產買賣不應有太多稅項名目，惟本地樓市經歷12年升市，為不少業主帶來財富——擁有物業不是錯，但香港樓市背景大家耳熟能詳——土地政策失效、住宅求過於供、市民極難上車，早年買入住宅將發橫財，政府要「鬥地主」徵收資本增值稅，或許還會自覺站在道德高地；而為免影響樓市，由0.1%逐年遞增亦不稀奇。

而事實上，股市已經變成年輕投資者主要資本增值戰場，樓市則是較年長的既得利益者堡壘，政府搞樓市徵稅，得罪地主、發展商、業主，但說不定可以憑此搶回一些分數，他們將會成為政府財赤的最終受害者。樓市12年，不是不報，時辰未到。

程總裁

www.facebook.com/IFC89

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！