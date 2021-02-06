一條靛藍色五袋褲就像未經琢磨的寶石，自面世以來在不同時代又會有各種演繹，有人愛洗水貓鬚、有人愛刺繡袋花、有人愛拼布縫補…各式其色都在牛仔文化潮流裡佔一席位置，但提到最原汁原味的玩法，肯定是買未經縮水處理(unsanforized) 的unwash raw denim，簡單浸落一盆暖水也能自行退漿縮水，而最極緻原始的古法便是連人帶褲浸落浴缸 — 讓牛仔褲縮到最貼近穿著者身型的'shrink-to-fit’！由於當中滿佈迷思，大部份男士有聽過亦未必試過，試過亦未必成功。剛好筆者自十幾年前開始便每條牛仔褲也這樣「開操」，在此可分享一下個人經驗與寶貴的失敗教訓。

還記得原色日牛稱王稱霸的年代？那些多重染色、天然indigo或特別色調的牛仔褲昂貴奢侈，當然有'unwash’的出廠版本，但因為太難掌控縮率尺碼(到底要買大幾多寸預它縮水？)，香港的日牛專店例如Take 5都習慣賣one-wash版本，即是已縮水、直接買實碼便可，而在日本則差不多每家店也能買到unwash版本，筆者親身試過大阪名物Evisu、Studio D’Artisan以及移師岡山的RMC，發現將腰圍預大兩寸的話(依照坊間牛迷指引)，基本上浸幾多次暖水甚至掉落乾衣機亦縮不到兩寸，後來查問洗水廠的人得知，他們退漿是用工業儀器才能縮到十足，一般自行回家浸褲的話其實很難縮到盡，所以筆者建議選購日牛的話還是one-wash較容易駕馭，硬度、質感依然理想，實在用不著鋌而走險。

至於歐美代表，筆者接觸得最多是Roy Denim與Levi’s Vintage Clothing，個人認為縮率比較容易捉摸，買unwash絕對好玩過one-wash。以LVC 1954 501為例，官方指引建議shrink-to-fit要買大兩寸，因為縮率是10%，可是本人多次實驗，連人帶褲跳落一缸40℃暖水、泡浸30分鐘左右，結果腰圍只縮了一寸，長度則縮了兩寸，而且穿多幾次後更發覺腰圍「回彈」了半寸，所以整體主要是長度縮短，闊度則影響不大，結論是買大一寸便足夠，如果冷水退漿的話其實買fit size亦無問題。官方聲稱的縮率10%大概是取了8-12%的中位數，這個極端範圍是取決於閣下用冷水、熱水洗還是落乾衣機。當你浸出一條貼近自己獨一無二身型的牛仔褲，每次穿起來簡直仿如second skin，這份親切感當真得來不易。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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