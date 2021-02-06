昨天2月5日完成敬愛大哥的葬禮，期間想起今年初，受到武肺影響，大哥在「女人街」的檔攤一直未能重開。2020年3月2曰我約大哥飲茶，提議幫助他短期上的經濟挑戰，大哥說他的情況是妥當的，請我不用擔憂。2020年9月1曰星期二，由於疫情未見好轉，我約了大哥吃飯，席間我對大哥說：「如果當年六、七十年代，若非你和二哥犧牲自己，供我們弟妹讀書生活，今天的我們根本不能生活得比較輕鬆。如果當時你和二哥將錢投資在藍籌股票上，今天你們的回報更可能是數以千倍，但你卻選擇投資在作為弟妹的我們身上，我很希望能夠回饋你，就當作藍籌派息報答你。」這個說法才讓大哥勉強接受我提供的經濟幫助，緩解燃眉之急。

雖然大哥也有他的兒女照顧，但作為弟弟能該借此機會感恩，把恩情在現世報答，仍是本人的福氣，可惜天意弄人，大哥這麼快就離開我們了。

一位多年好友發給我一則安慰短訊︰「Dear Victor，真係好難接受你大哥突然離開，記得佢係一位謙謙君子，重情重義，好有人情味，大家都好尊重佢。佢走左，我都好唔捨得⋯。但係上帝要接佢返天家，可能係佢已完成了在塵世的任務，能夠維繫整個家庭和睦互愛，兄弟姊妹、子孫各有成就，他是居功至偉，現在毫無牽掛，可以回天家同明欽一齊陪伴你爸爸及媽媽，大家唯有接受他的離開。我是學習這樣想，才比較釋懷，希望你可以慢慢平靜下來，切記要保重，加油。」

另一位大學師妹遠在美國德薩斯州慰勉道︰「德師兄，知道你以前失去三哥，現是尊敬的大哥，實在是一大打擊，難受至極。但千萬要知道，我們每人的命運都不同，仍在的還要愛惜生命和自己，每人都有自己的價值。我們都是單人來，也是單人走的，無論是夫妻，又或兄弟，都有各人的時間。你還有自己的生命要，多想你人生中感恩的事，家人，你成功的事業，你對社會和學生們的貢獻和影響，你做到自己的專長 – 經濟和銀行業，這都是別人沒有和善慕的！Take care，保重身體！」

在大哥離世前兩星期的星期日（12/27），我在床前與他聊了兩小時，他說：「人生走到這個年紀，一個一個親人生病離開，而國家有難，香港仍受災。一個人的力量雖然有限，但既然生命是如此短暫，更應每天抖擻精神，做對生命有意義的事。集合大家的力量，用生命影響生命，使今天比昨天進步，明天比今天更好。」

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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