自2000年起，內地大型國企相繼來港上市集資，恒指公司在2006年9月開始將國企股納入恒指，首隻是建行（939），並將恒指成份股數目由33隻逐步增加至50隻。

由2006年9月至2007年12月在這一年多，恒指成份股納入9隻國企股，包括建行，中石化（386）、中行（3988）、工行（1398）、國壽（2628）、平保（2318）、交行（3328）、中石油（857）和神華（1088），令成份股數目由34隻增加至43隻。這一年隨着恒指納入更多國企股，基金經理被迫要追貨，加上早已低價入市的「四叔」李兆基不斷唱好，把恒指由17,000多點推升至31,000點以上。當年國企指數升穿20,000點，平均PE超過30倍，恒指加入國企股後PE一度高達25倍，中石油的股價由2000年的上市價1.27元攀升至2007年11月的20.25元；國壽的股價由2003年的3.59元攀升至2007年10月的53.8元。

過去13年，這9隻國企股，除了平保外，其餘8隻都表現極其不濟。中石化、中石油及神華3隻國企能源股，股價從2007年的高位至今下跌八成以上，中石化由接近30元跌至3元多，中石油由20元跌至2元多，神華亦由58元跌至10多元，在去年10月被剔出恒指成份股。

至於4隻內地國企銀行股，同樣表現不濟，股價及市值由高位跌去三分一，甚至一半以上，只靠超低PE和高息吸引投資者持有。反而另一隻不屬恒指成份股的內銀股招行（3968）表現優秀，近月股價屢創新高，越升越有。國壽由2007年53.8元跌至近月16.2元，亦失去七成市值。表現較好的平保，股價由2007年的62元，一度跌至金融海嘯時的11元左右，之後回升至100元以上。

由此可見，恒指公司選股眼光極其差劣，當年把9隻國企納入恒指，只能短暫推升股價和恒指，讓在上市前後以低價入市的大戶趁高位出貨，之後股價便急挫，苦害一眾在2007年高追的散戶，大部份都損失慘重。

雖然加入了騰訊（700）等民企，近月國企指數仍然在11,000點水平徘徊，遠低於2007年的歷史高位20,609點。若非當年恒指公司納入大型國企股，恒指的表現當然不會如此不濟，13年來仍在20,000點水平上落。現在恒指公司又計劃改革恒指，引入更多剛上市的中概股和科技股，投資者實應引以為鑑，不要忘記歷史教訓。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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