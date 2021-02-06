音訊社交媒體Clubhouse以聲會友，玩法新穎，得到Tesla創辦人Elon Musk、日本AV女優加持後，在香港一炮而紅，吸引不少香港人試玩，成功背後除了因為產品定位獨特，同樣重要的是創辦人懂得把自家人脈結合科技發展，助公司收集連Facebook和Twitter也沒有的珍貴人脈數據。

Clubhouse成立至今仍未足一年，僅在四個月前才在Apple Store上架，但用戶數據卻以幾何級數上升，每周活躍用戶數據已由2020年12月的60萬人，大增至1月底的200萬人。

不少人把Clubhouse的成功歸功於數量有限的「邀請函」，成長駭客（Growth Hacking）手法與當年Gmail推出市場之初類近，不過當年的Gmail可是背靠強大的Google品牌，相反今天沒有後台的Clubhouse也能成功崛起，背後的故事更值得探究。

其實Clubhouse母公司Alpha Exploration兩位創辦人Paul Davison和Rohan Seth本身已身經百戰，前者更有多次創業經驗，曾經開發過幾件產品也被Google、Pinterest收購，成功的創業經驗令他們開發和推廣Clubhouse更得心應手。

因為好奇害死貓，基於兩人過往的成功，這次推出新產品Clubhouse也備受矽谷人的注目，紛紛搶先試用，聰明的程式設計師就來一招限定邀請碼，讓抵不住好奇心的矽谷人進入「曱甴屋」，再把兩個邀請碼派出去，繼而與業界進一步試用和交流，不自覺成為這平台的廣告代言人。

與Facebook、Twitter等社交平台不同的是，Clubhouse玩的是傳播鏈，只要花心思追溯推薦者，就能把整條傳播鏈繪畫出來，從而了解用戶如何配置「罕貴」的邀請碼，得到Facebook和Twitter也沒有的原級團體（Primary Group）數據。

打鐵還需自身硬，Clubhouse最重要的成功之處是產品定位特殊，與沉悶的Podcast相比，最大的差別在於互動性，用戶不單止可以收聽，也可以舉手參與討論，聊天房間的主持若給予你發言權，你就可以直接加入討論。也就是說，你有更多機會直接與名人、企業家直接互動、討論。

今次Clubhouse來勢洶洶，招人眼紅，很快就被外界質疑其私隱安全，當中香港人最關心的是其聲音通訊技術，疑似來自中資公司聲網（API），對此公司雖未有否認或承認，但據報不少投資者和業界人士也曾透露Clubhouse與聲網兩者的關係，逐漸引起數據監控疑雲，就算公司的《私隱政策》列明所涉及錄製內容會加密處理，但香港人始乎就不敢安心說話。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！