歷年農曆新年前，中港股成交偏淡靜，但指數在消費及旅行興旺等氣氛帶動下，往往會向上走，且升幅均延續至新年後，更有統計指2月因而成為A股一年中表現最好月份，反映持股「笮過年」有一定值博率。不過要留意是，在中央鼓勵內地人「就地過年」下，部份傳統新春概念股的炒作常客已不復當年勇，投資者反而要避之則吉。

內地媒體有統計指，1991至2020年30年間，上證綜合指數在2月錄升幅的機率達七成，比例為一年12個月份中最高，並相信與春節效應有關，因為過去10年在春節前5日及10日，上升機率有七成，春節後5日、10日及20日上漲機率更達八成。至於港股的春節效應雖不及A股，但春節前後上升機率都高，過去10年恒生指數春節前5日上升比例有七成，前10日有六成，春節過後5日及10日的揚升比例，則分別為五成及六成。

不過，新年內地長假例炒作的濠賭、酒店、公路、旅遊及航空等股份，今年仍未見到持續性的落鑊。例如在內地從事酒店、客運及旅遊中介的錦江資本（2006），今年股價在約1.16元至1.34元水平上落，未能突破橫行通道並已連跌兩周 ；中國國航（753）股價近日更一度創約兩個月低；公路基建股深圳國際（152）更由上月高位13.8元，反覆回吐至本月低見12.5元水平；至於濠賭股在1月賭收略勝預期下周二起稍見反彈，不過並非受春節憧憬影響，市場態度仍傾向慎審。

記者：投資組

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