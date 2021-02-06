有業主出售日本地舖舖位，該地舖位於東京目黑區，屬商業地域用途。物業樓齡約16年，實用面積約472呎，大廈全棟11層高，放售物業位於地舖部分，現放售約888萬港元，可享土地及物業所有權。

該物業位於東京目黑區目黑車站附近，步行3分鐘即可到達JR東日本山手線目黑站，位置非常接近車站，周邊有多間語言教育中心及學校，不缺人流，餐飲需求大，適合經營食店等相關事業。

該物業出租中，租客現時經營炸豬扒店，雖然日本受疫情影響，餐飲業大受打擊，但該租客認為物業選址及位置優勢強勁，選擇去年9月開始營業。現時租金約37,159港元，表面回報約5% ，減去雜費後，每月租金實收約35,204港元，實際回報達4.49%，回報比香港開店高。

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