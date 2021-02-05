【本報訊】疫情襲港逾一年，限聚令及食肆禁晚市堂食等措施持續，嚴重打擊本地飲食業生計。最新市場消息指，本港茶記一哥翠華集團（1314），近日棄租銅鑼灣駱克道485號恒景大廈4層旗艦巨舖；該舖是翠華在2014年向「戲院大王」陳俊巖簽下十年長租約，棄租前月租高達164萬元。有傳舖位以45萬元獲頂租，劈價過百萬元，跌幅達七成。

飲食業市道低迷，再有連鎖食肆關閉分店。位於傳統旺區的銅鑼灣駱克道駱克道485號恒景大廈，地下至3樓的4層巨舖，合共樓面面積達6,000方呎，由有「戲院大王」之稱的陳俊巖持有多年。舖位自2007年起租予富臨飯店，最初月租48.5萬元。及後翠華集團在2014年以心園有限公司名義，一口氣簽十年長租約，首五年每月租金122萬元，後五年租金146.4萬元，舖位十年租金金額高達1.61億元。

舖位新租金僅45萬

不過，受疫情持續拖累，翠華於去年2月起關閉該旗艦舖，至近日有傳翠華最終決定棄租，料可節省逾3,500萬元租金支出。巨舖最新再獲另一間本地茶餐廳頂租，新租金僅45萬元，比對上翠華的租金平101.4萬元或七成，甚至平過2007年富臨飯店租金。

翠華集團去年11月公佈半年業績，虧損7,764萬元，按年擴大74.5%；收入按年跌48.3%至4.34億元。撇除政府「保就業」計劃資助3,570萬元，虧損1.13億元。期內餐廳減少11間至73間，當中位於香港的餐廳減少6間至35間；位於內地的餐廳減少5間至33間，澳門和新加坡則維持不變。集團有2,500名員工，半年裁減529名。