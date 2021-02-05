牛年尋牛股！農曆新年在即，疫情下內地上月下旬出台《關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知》，務求民眾非必要不出行、不返鄉，旋即令「就地過年」成股市春節效應的主題，傳統新春概念股未必隻隻起動，反而要留意新消費模式的炒作機會。今期投資導航就嚴選8隻可供大家考慮持貨「笮過年」的牛氣春節概念股，部署發個新年財。

內地已有約30個省區響應支持「就地過年」，今年春運的人次估計會按年下跌逾四成，意味航空、公路及旅遊相關主題，今年不但概念落空，更有機會成為受累股。如每年春節前例熱炒的內地線上旅遊預訂網同程藝龍（780），在2019年春節前曾一個月爆升五成，惟過去一個月持續在14元關受制，表現未見突出。

不過有分析指，「就地過年」不等於市民不消費，只是消費模式由跨區旅遊概念，變成將消費留在當地，並由線下轉移線上為主，最直接又最重磅的「宅經濟」受惠股，非同時受惠北水近月瘋狂買貨的騰訊控股（700）及美團（3690）莫屬，前者具線上遊戲的消費概念，後者的外賣主業毋容置疑會再成聚會受限下的直接受惠者，可謂過年持倉的「鐵膽」。

春節「宅」在家的指定動作之一還有囤積食品，而股民就可能要囤積食品股。食品股近日已見炒高又回吐，但當中走勢凌厲又抗跌者有周黑鴨（1458），截至周三止完全違反地深吸力地連升4日，累飆23%，以月份計亦已連續3個月走高，共飆47%，事實上中金去年底一份關於內循環的報告，亦將周黑鴨列入內需受惠股之一，股份概念與國策並行；另外，康師傅（322）早前隨食品股一併急升，惟板塊近日明顯回吐下，其股價卻仍「硬淨」，上月急升15.4%後﹐本月至周三止只回吐2.2%，集團近年積極發展高端化產品搶市佔率，且見成效，龍頭地位或更穩固，自然成為食品股囤積的首選。

至於餐飲股雖說會有一定程度受累內地疫情再爆發，但部份中檔餐廳在春節下需求仍然旺盛，當中海底撈（6862）及九毛九（9922）同時有北水加持，就更不容忽視。摩根士丹利本月初有報告綜合今年滬深港股通20大淨流入港股中，海底撈就躋身第12位，淨吸資高逾46億元，反映大媽的偏愛，該股周三止四連升累計揚近兩成，或顯示其春節效應已悄然起動 ；另一隻大媽愛股九毛九亦錄四連升，共漲約17%﹐連升4個月累飆近86%，突顯北水助攻下的股價氣勢令市場無法估頂。

「就地過年」除了拼消費，同時也拼生產。內地券商有分析指，在勞動力停止流轉下，反而有助解決部份勞動力密集的工業股人手流失問題，並有機會在春節期間繼續生產，而芸芸工業股中，中聯重科（1157）股價的技術走勢最值吼，在近月反覆上落一輪後，周二突高見11.9元破位，可留意會否有新一浪升勢來臨；事實上中聯重科近日亦已發盈喜，並促使大行進一步樂觀，大和上月下旬將其目標價上調至13.8元，較周三收市價11.8元仍有2元或17%潛在升幅。除了工業股或不言休，打工仔亦有可能在家候命工作，軟件股如金山軟件（3888）的雲業務及辦公室軟件市場發展佳，摩根大通早前將目標價上調至75元，較周三收市價67.9元，有一成潛在升幅。

記者：投資組

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