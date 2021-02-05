【本報訊】外圍造好，帶動港股昨升175點，重上10天線，收報29288點，成交2,393億元。踏入2月，恒指全周升1,004點。金融股撐市，滙控（005）及友邦（1299）齊升約2%；濠賭股亦全線炒起。

北水流入加快，增至81億元。績後的中芯（981）為北水淨走最多個股，金額18.1億元；該股以近全日低位24.4元收市，挫逾一成。外資繼續買入港股，富瑞資金流報告顯示，截至本周三止的一周，港股互惠基金及ETF再吸資25.3億元，為連續第23周錄得流入，累計吸資422.5億元。

傳順豐入股嘉里物流

在深圳上市的順豐控股及在港上市的嘉里物流（636），昨齊齊停牌。嘉里物流公告稱，停牌涉內幕消息。巧合地，市場日前傳出順豐控股在商談收購嘉里物流少數股權，至於嘉里物流亦考慮將一些資產出售予母公司，潛在交易仍在討論中，當時順豐及嘉里物流拒評有關消息。

順豐在一份公告中指，為提升綜合物流解決方案能力，籌劃收購一間公司的部份股權，預計停牌時間不超過5個交易日。外電引述消息人士指，順豐計劃入股嘉里物流，惟未有投資額。

此外，中港澳已簽署《「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄》，七大持份者，即人行、銀保監、中證監、外管局、香港金管局、香港證監及澳門金管局為備忘錄簽署方；內容圍繞監管信息交流、執法合作等。