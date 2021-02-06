某國際性慈善機構被發現他們重複使用第三世界受益人照片矇混捐款人的事件，醞釀到今天還未結束。當然，官方的解釋一定是是說自己不小心、技術錯誤之類。

無可否認，這些年大家對於慈善機構的信任度急劇下降，正正對應了民無信而不立。

今次這件事，令我想起財經作家千頌C幾年前的一篇文章。他計算了各大慈善機構的捐款和行政費的比例。結論如下：某些國際慈善機構行政費用佔捐款比例大得出奇。

以前的經濟學訓練，提做慈善背後也有利益計算，例如為名氣，或者扣稅。在香港，這邏輯依然成立，但是我們要在這邏輯之上添加更多經驗含意。

慈善組織的生態位置，和政商網絡脫不了關係。商人階級滿身銅臭，要向上跳躍，只能夠形式上做多一點善事，爭取公職位置，刷靚CV，然後慢慢一步一步成為上流人士，甚至成為政協，掌握政治影響力的一群人，然後再用這些名譽地位幫助自己的生意。「社會賢達」佔據了慈善組織重要位置，當慈善機構搞籌款晚會，畫面就一定要好看，免不了衣香鬢影，在大酒店大排筵席，一定要有面子。這樣搞下去，行政費又怎會少？

香港人追求畫面， #畫面很靚，例如KOL主張抗爭時要在水炮車面前一定要坐低，慈善也講畫面。慈善機構也是很階級性，如果你是窮人，你做慈善只能做前線的義工。最靚的畫面，例如握手問候和顯愛心的公關片段，主角必定會慈善機構的核心人物。

做窮人已經夠慘，慈善最卑鄙的地方，是連窮人應該要得到的同情、德性，也可以被技術地挪用成美化商人，美化階級利益者的工具。換言之，你好慘，但社會上面有班人會食你生產嘅人血饅頭，然後他們不單止在經濟上踩着你的頭向上爬，連你的悲慘遭遇，也被資本化，本來有好大筆捐款你應該可以分享到，但係中間都比人哋過橋抽板。

這些骯髒的操作，大家心裏明白，問題是過猶不及。收了人錢，不介意中間你撈油水，撈利益，但起碼都要有一部份直接幫到受益人。現實卻不是這個樣子，當善心可以被資本化，捐錢好就像是老鳳。我尤其記得2019年香港出現人道危機時，這班向來攤開手版問香港人攞錢的慈善機構全部消息，沒有人伸出援手，對人道危機視而不見。

請大家放棄對慈善機構的幻想，你捐錢你食人唔吐骨的慈善機構，只係證明你傻仔。

如果你有心幫人，不妨行多一步用自己的方法直接去幫人，不要妄想假手於人，這樣跟買贖罪券，幻想用錢換來良善是沒有分別的。正如上星期我所講，我會聘請中大的同學，也會派放獎學金給中大去外國交流的同學。這是我能力範圍內做到的事，我就自己掏荷包去做，心安理得。

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