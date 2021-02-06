新盤市道熾熱，發展商爭相推盤。帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天過去一周連推4張價單，折式呎均價1.52萬元。周六首日開售281伙，市場反應熱烈，連日累收逾4,000票，超額認購逾13倍。

早上9時30分起B組開始排隊認購，記者現場所見，尚未到9時15分，門外已經開始積聚人群。開始排隊上售樓處後，已經迅速排滿人龍。然而9時開始，最少購入兩伙的A組大手客戶，最後只有4枱客戶。

帝御．嵐天開售的281伙來自首4張價單，佔全盤557伙的一半數量。折實售價299.9萬元至598.6萬元，呎價13,998至19,135元，折實平均呎價15,215元。以定價計單位市值約13.69億元。

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