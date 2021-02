英國政府在2020年7月正式宣布BNO簽證後,在香港引起一陣購買英國房地產的熱潮,不少的英國房地產發展商或中介皆把握機會到香港宣傳並舉辦房產銷售展覽,當中包括英國多個地區,從南到北,大學城市Brighton、國際都會London、英國第二大城市Birmingham、香港球迷耳熟能詳的前工業重鎮Manchester,甚至蘇格蘭首府Edinburgh及北愛爾蘭首府Belfast,一不小心,香港買家便會迷失在花多眼亂的選擇中。

香港樓價長期高企令大家上車充滿困難,英國也有同樣社會問題,筆者曾於英國房地產市場工作四年,見證著脫歐談判對當地經濟及房地產影響,就此,英國政府推行了不同協助首置買家的政策,當中比較為人熟悉是Help to buy及Shared Ownership,這篇文章先向大家詳細介紹Help to buy。

Help to buy的原意是讓英國居民以較低的首期(Deposit)購買首套房屋,減輕買房壓力,此政策在英格蘭、威爾士、蘇格蘭及北愛爾蘭各有因地制宜的變化,這次會主力講解英格蘭的版本(Help to buy England)。

英格蘭的Help to buy也分兩種,分別是倫敦和倫敦以外地區。以倫敦而言,符合資格的房產成交價最高訂為60萬英鎊(約636萬港元),買家需付岀樓價5%的首期,配上政府提供的Equity Loan,最高可達至樓價40%,再加上銀行批岀的Mortgage(房屋抵押貸款),以樓價55%為上限,當中政府的Equity Loan首五年並不收任何利息,買家供款壓力大減,第六年起年利率為1.75%,往後逐年按Retail Price Index (零售物價指數)+2%所增長,以Retail Price Index 2%作算,加上2%,第七年利率為1.82%,第八年利率為1.9%,如此類推,銀行Mortgage利息則一切如常。

以成交價60萬鎊(約636萬港元)的倫敦物業作例子,買家只需付岀3萬鎊現金(約32萬港元),加上成功申請Equity Loan的24萬鎊(約254萬港元)及Mortgage的33萬鎊(約350萬港元)便可成為業主。

至於倫敦以外地區的Help to buy則大同小異,不同地區所訂立的合資格房產最高樓價各異,由18.6萬鎊(約197萬港元)至43.7萬鎊(約463萬港元)不等,同樣要求5%首期,政府提供的Equity Loan會減至樓價的20%為上限,銀行Mortgage最高為樓價75%。以樓價20萬鎊(約212萬港元)來算,買家只需1萬鎊(約11萬港元),配上4萬鎊(約42萬港元)的政府Equity Loan及15萬鎊(約159萬港元)銀行Mortgage便可成為業主。

在倫敦的自住物業市場中,Help to buy越趨受歡迎,不少發展商參與計劃,旗下新發展項目成交價60萬鎊(約636萬港元)或以下的單位首置買家皆可參與Help to buy,當中不乏年輕白領善用此計劃加快上樓速度。

Help to buy計劃開放給英國居民申請,BNO Visa、Tier 2工作簽證或其他皆符合資格,但市面上願意為非英國永久居民提供Mortgage的借貸公司或銀行並不多,買家繳付的利率可能較高,Mortgage年期長短亦有影響,買樓始終是大事,建議各位先自行斟酌利弊得失再作決定。

