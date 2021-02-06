《全球樓行》推出全新系列「Hire Nation x 康榮國際呈獻：移加香港人」，由1月16日起，一連四個星期六，晚上十時半，由定居溫哥華多年的李婉華，帶你聽聽當地的港人故事。李婉華在溫哥華定居逾20年，並開設《移加李婉華》YouTube頻道介紹加拿大生活。

「Hire Nation x 康榮國際呈獻：移加香港人」第四集

第四集是台式餐廳的女店主阿橙，男仔頭性格的阿橙來自香港小康之家，並畢業於香港名校。家境不錯的她，在舉家移民加拿大後，父親因生意失敗後變得鬱鬱寡歡，不久便撒手人寰。家道中落，令阿橙一家拼命工作，在加拿大掙扎求存。阿橙曾身兼送餐、司機、電台節目主持等，2003年開始在烈治文的夜市中賣魚蛋、乾濕貨及台式飲品等，終於賺到第一桶金。

利用第一桶金開設樓上舖的台式餐廳，一家人工作仍然十分勤奮，現時阿橙仍身兼三份工作，她指，餐廳經營全靠一家人互相補位，最重要齊心合力，目標要一致，世上無難事。

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下一集，有李婉華分享其移民加拿大的生活，並有Hire Nation Consultants創辦人黃沛喬及董事何毅珩與大家探討各種加拿大簽證，教移民前搵工Tips！

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