新盤市道熾熱，多個發展商同日開售。港鐵(0066)及南豐集團將軍澳日出康城第10期LP10已經進行第三輪銷售，涉及179伙，銷情依然熾熱，市場消息指，截至下午近2時，開售不足三小時已經沽清110伙2房單位，佔開售單位過半。

從事保險業的林小姐，原本住於港島區，鐘情LP10海景而打算買入3房單位自住，然而看好項目的升值潛力，最終以決定900多萬元購入2房用作投資。

另外沙田客彭小姐指，在買入LP10前已經看過多個新盤，但認為LP10鄰近鐵路項目及大型商場，加上海景吸引，遂決定買入兩房單位自住。

第三輪推售的179伙折實售價766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價13,921元至17,251元，折實平均呎價為16,372元，戶型涵蓋110個兩房戶、64個三房戶及5個四房戶，面積513方呎至1,204方呎。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！