這周陸續在不同平台讀到後生仔炒燶Gamestop（GME）的故事，香港、海外都有，有些輸掉了大學學費，不知所措。雖然不是自己輸錢，但都戥這班後生仔肉赤。戚叔叔有三個建議，啱聽就聽下，唔啱聽亦只都係浪費你幾分鐘。

第一，願賭服輸，承擔後果，但不要輕易選擇破產這條路。不少網民都鼓勵事主破產，還講得輕描淡寫，認真係山埃意見。須知道破產紀錄是跟一．生．一．世。大企業、公營機構、銀行都不會聘用有破產紀錄的人士，而且即使債務還清，日後申請貸款也不容易。就算申請到都要捱貴息，要花時間執靚自己的信貸紀錄。也許你會說，我將來選擇不去這些公司工作、不借錢就可以啦。當然可以，但在人生剛起步的時候，便親手限制了自己將來可以做選擇的範圍，代價也太大吧。

第二，與家人商量如何收拾殘局，不要假設家人一定不肯或者沒有能力解決問題。戚叔叔都經歷過年少氣盛的日子，覺得開口向家人求助有點樣衰衰。但信我，能夠放低ego解決的問題，便不是問題。

第三，從錯誤學習，輸錢當交學費。學下如何與債主deal（對方一定不想壞賬，不妨試下建議分期還錢）、反思為何當日成副身家投機時沒想到輸晒點算，以後要懂得「前瞻了也要後顧」。千金難買少年狂，年輕瘋狂過，總好過做廢老先嚟癲。倒跌了，學識起身，也是人生重要的一課。

戚風生

https://www.facebook.com/ChiffonCanWrite/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！