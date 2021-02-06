香港疫情爆發一年多，港府已花掉逾3,000億元資金紓困，就算經濟奇迹短期復蘇，又要使多最少千億催谷各行各業，「荷包立」唯有發窮惡，財政司長陳茂波早已恐嚇香港人要加稅，本身已經惹人生厭，怎料自由黨鍾國斌竟然附和，首先打擊證券業，惟反響極大，音樂椅下，餘下只有一個社會利益群體受害。

身為自由黨黨魁的鍾國斌提到，金融業是少數未受疫情打擊行業，股票暢旺，成交大增，如果按現時印花稅率0.1%，升一倍至0.2%，最少可以收多300億元，並指投資者唔為意、唔介意，北水就更加不會理。

證券界嬲到爆炸，難得地在疫情下證券界老闆都聚在一起舉行記者會炮轟。金利豐「殼后」朱太更不留情面，抽擊鍾國斌不懂金融，建議本末倒置。

搞股市成禁忌

在鍾國斌眼中，港股印花稅率0.1%是小數目，倍升至0.2%以為也是小數目。但他不明白美股零印花稅，本身已經吸走不少本地投資者；機構轉換價值上億股份，無端白事又要貢獻多一筆費用。

明顯地，加印花稅將是為港股這個香港唯一餘下的競爭優勢潑冷水，港府雖蠢，但不會愚蠢至此。搞股市成為禁忌，香港另一個未受疫情影響、極多加稅空間的資產，餘下樓市了。

縱然政府多年來推出幾項買、賣額外印花稅，帶來一定收入，但都一一被時間、人頭破解，未能成功制止樓價升幅，低流轉量下，反而遭到挾高，一般市民有睇財經新聞的話，不難見到很多小業主賺大錢離場。

香港是自由市場，資產買賣不應有太多稅項名目，惟本地樓市經歷12年升市，為不少業主帶來財富——擁有物業不是錯，但土地政策失效、市民極難上車，政府要「鬥地主」徵收資本增值稅，或許還會自覺站在道德高地。

而事實上，股市已經變成年輕投資者主要資本增值戰場，樓市則是較年長的既得利益者堡壘，政府搞樓市徵稅，得罪發展商、業主，但說不定可以憑此搶回一些分數，他們將會成為政府財赤的最終受害者。樓市12年，不是不報，時辰未到。

程總裁

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