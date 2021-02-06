只要留意身邊朋友逐一離開，由昔日節日歡聚變成網上打卡分享移民苦與樂，大概知道這波移民潮勢不可檔。去年逾萬港人移民台灣創新高，另有約7,000港人透過（Leave Outside the Rules, LOTR）獲得英國居留簽證，相信數字隨住BNO VISA接受申請及和各國放寬港人移民規定，走難數字只會拾級而上。

月供美股回報佳

移民不是簡單的事，理想與現實是兩回事，當然有人豁出一切，留六個月生活費就毅然出走，但如何能令移民不減霸氣，財政上是一大課題，而這也是去年國安法生效前，撰文建議網友轉投美股的初衷，欲移民卻只識買港股的話，就如口說移民，腳仍死抱港股，永遠不會成事。

去年6月中旬，寫了一篇題為「港股已死 月供美股新出路」的文章，及後亦在fb跟進月供美股的情況。所謂月供美股，操作上是每月揀一日，有紀律地將固定金額投放在一隻或幾隻股票或ETF身上，由於美股可以逐股買賣，不存在如港股般有每手規限，以QQQ（追蹤納斯達克100指數的ETF）為例，過去八個月每股購入價介乎234美元至310美元，合共購入38股，折算約8萬港元，以上周五收市價331美元計，賬面值9.8萬港元，回報約23%。

至於另外兩隻月供美股是SPDR Health Care Select ETF（XLV），及SPDR Gold Trust （GLD），十月份亦換入了webinar推介的ARKG 及台積電（TSM）。截至上周五，八個月間（去年6月至今年1月）月供金額合計24萬港元，三隻持股賬面金額為31萬元，回報約三成當然不及一注獨贏Tesla賺數倍，或短炒GameStop（GME）如此刺激，但勝在瞓得安樂，亦知道這是投資而非投機。

很多網友將MPF投資放在美股基金上，去年回報都相當不錯，但自己落場炒賣的美股戶口，賺完很快輸返，原因就是紀律問題。MPF大家不會動輒改變，但美股買賣太方便，亦自覺揀股了得，有炒美股的朋友不妨睇睇月結單，過去一年是否遇到不少好股，但卻出出入入最終得個吉，不要羡慕別人賺數倍計，如果堅持信念，大家去年應該揸到不止一隻倍升股。

凡事總有個開始，未曾接觸過美股的，不建議All In，或一下子將港股換入美股，不妨由月供開始，循序漸進、不斷鑽研，入市資金比例隨着認識越深，或有較大調整之時加大。月供不代表死供到底，當大家判斷到新行業或個股會成為明日之星，適時換馬好過死坐到底。

投資又好、移民亦好，如想改變命運，先要改變習慣，從新學習。借用何安達去年一篇文章金句作結：97前港人因前景不明朗而移民，現時思遷的卻是因為香港的前景已經太明朗。

股榮

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