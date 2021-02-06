「Hire Nation呈獻：移加香港人」番外篇Ⅰ

加拿大推出救港措施，3年內在當地讀書並完成課程後可申請永居，同時更可帶同配偶及子女一同前往。

然而，舉家移民當地也需要有工作及穩定收入，令移民生活無後顧之憂。「Hire Nation 呈獻：移加香港人番外篇Ⅰ」與定居溫哥華約20年的李婉華深度訪談，分享其移居加拿大的生活，並有Hire Nation Consultants創辦人黃沛喬及董事何毅珩與大家探討各種加拿大簽證，教移民前搵工Tips！

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