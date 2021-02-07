抽中快手（1024）的散戶快快手賣掉，也可高高興興的過個肥年。快手招股時，我指出同時招股的另一隻「細細粒」有巨大幻想空間的健倍苗苗（2161）也很有炒作條件，上周五股價的表現也不錯，若真有莊家想炒，3日之內就足以製造貨源歸邊的效果。

大半年前，我留意到神州控股（861）這隻股，在5元水平買入，並向大家推介，之後，此股股價數度升上7元，不過，每次升上7元時，就出現巨大的調整壓力。神州控股是二線科技股，主要業務有智慧城市與雲計算，競爭對象就是龍頭老大騰訊（700）、阿里（9988）及其他二線科技企業。

中國市場巨大，龍頭絕對吃不下整個市場，加上中央反壟斷，因此，把部份資金小額投入二線科技股當長期投資對象是可取的策略。當然，二線股短期炒作的人太多，因此，長期投資者不得不面對股價在30%的範圍內波動。

恒指在去年聖誕節前開始起步，急升近4,000點之後，急急調整了一半後找到支持點，再度回升，美股已再度創新高，因此，短期內對港股也有不錯的支持力。中美關係沒有變好，也沒有變壞，市場則繼續憧憬疫苗開始接種的效果，澳門運來了第一批疫苗，大部份澳門賭業股炒上，銀娛（027）更是破頂，高過疫情發生前的股價。銀娛最大的想像空間是銀娛在橫琴擁有2平方公里的土地，而橫琴則遲早會併入澳門，或成為特特區。

ATMXJ依然是我首選的科技股，美團（3690）已再度創新高，騰訊與京東（9618）也離歷史高位不遠，阿里曾一度急跌，目前也正在從低位回升中，小米（1810）則是近期表現較差的股，與高位比較，下跌25%，如果有一天收復失地，就相等於股價回升32%，對那些想追又遲遲猶豫不決，擔心高追的股民而言，是有一定的吸引力。

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