距離北水長假期閂閘只剩一日，滬港股通淨沽出情況冇喺周五持續，同周四情況有啲出入，所以要修正睇法。

喺新年期間大陸流動性保證充足之下，若然星期一仍保持較活躍嘅北水淨買入，反映市場冇避險意願，雖然新年期間少咗北水固然少咗動力，審慎啲當整體大市同熱門股份偏反覆，但新年後2月18日復市，市場憧憬大媽遲來接貨，估計假期完結前有波幅冇大跌，re-rate主題效應持續嘅股份有機會跑出。近期一啲市值唔高、有具意義利好消息刺激嘅股份獲得資金追捧，由起步位升一倍已經係基本盤。

綠葉製藥（2186）同諾誠健華（9969）前後腳俾金手指高瓴入股。一般獲得高瓴大手入股嘅醫藥生科股，通常喺高瓴助力之下，研發同拉攏合作方面都能夠成功提升公司價值，本來綠葉同埋諾誠都係熱炒板塊之中嘅underdog，搖身一變成為追落後勢力，要留意唔少生科股由12月至今已升1倍。而新晉高瓴股份有大成交配合升勢，證明市場對佢改觀。

綠葉製藥獲高瓴入股消息一出，頭1分鐘已搶高到7元高位，單日成交28.9億元，其後4日反覆整固，一度逼近7元再調整，5個交易日成交總共超過60億元，達到市值三成左右，相信已貨落強者，以其波幅，再起動嘅話，以升1倍基本盤計，首站就睇8元，若以復牌後波幅計，8元相信仍偏向保守。

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