一年多前政府推出高成數按保政策，坊間俗稱「林鄭Plan」，被眾多首置客視為「上車救星」，皆因透過高按計劃可借大銀碼，不用遷就樓價買「豆腐膶劏房」。由於計劃只適用於現樓物業，新盤買家遂一窩蜂選用建築期付款，待物業落成借盡高樓按當業主。今年首季有9個入伙盤排隊收樓，當中至少1,400個業主選用建築期付款，面臨新按保後大規模「上會潮」。

政府在2019年10月推出俗稱「林鄭Plan」的新按保政策，首置買家購入現樓物業，樓價1,000萬元以下可借最高8成按揭，而800萬元以下更可借最多9成。在政策推出後，大批新盤加大建築期付款折扣及回贈以吸引買家入市，令採用建築期付款比例大增，個別新盤更有多達8成買家選用建期；該批新盤陸續入伙，據統計，首季約9個入伙盤中，多達1,400伙以建築期成交，料成新按保後最大規模上會潮。

新按保政策出台後，市民購入新盤不似以往多選擇即供以享更高樓價折扣，反之，多傾向選擇建築期付款以承造高成數按揭，減輕首期負擔。本報統計一手住宅網及發展商資料，今年首季有約9個新盤陸續入伙，涉及3,269伙。當中，有1,410伙單位買家選用建築期付款方案，若該批買家需要按揭上會，當中所涉樓價低於1,000萬元，或造成新按保政策出台後，最大規模的上會潮。

例如，新地（016）天水圍Wetland Seasons Park第1期，於2019年12月推盤，是在新按保出台後推出。發展商為吸引買家入市，當時提供4個付款方式，有3個都是建築期付款，唯一的即供上會只有短短45天成交期。折扣方面，即供折扣最高是樓價18%，而建築期折扣亦最高達12.5%，二者相差僅5.5%，但成交期就相距兩年，令大部份買家選用建期付款。

據統計，Wetland Seasons Park第1期累沽693伙，當中有多達571伙選建期，佔比高達82.4%，數量是首季中上最多，加上該盤樓價大部份低於1,000萬元，料將有批買家承造高成數按揭上會。

另外，同系屯門御海灣亦有大比例的買家選用建築期付款，該盤累沽213伙，當中有153伙選建期，佔比72%。而本季即將入伙的單幢新盤，包括新世界（017）元朗瑧頤、何文田瑧樺，買家選用建築期的比例亦逾5成。整體而言，首季入伙的9個新盤，有多達1,410伙以建築期成交，料為新按保政策後最大規模的上會潮。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，近期該行客戶採用高成數承造按揭的數字的確有上升趨勢。2019年推出的新按保措施為首次置業人士放寬按保計劃的樓價上限，按揭成數放寬後，大多首置客在購買新盤時，均偏向使用建築期付款，藉此去申請高成數按揭，並且以更少的首期去置業。

另外，目前市場上不少新盤發展商提供二按。雖然首兩年享有低息「蜜月期」，但之後利息大幅提高，可以高達P利率或以上。如樓價是1,000萬或以下，新按保措施容許買家轉按至銀行做8成按揭，並享受低息。因此，吸引更多買家選用高成數按揭入市。

以一個折實樓價900萬元的Wetland Seasons Park單位作參考，如買家選用銀行一按加發展商二按，一按可借500萬元，年期最長30年，息口H加1.3厘，月供17,36元。發展商二按可借220萬元，最長25年期，首3年息2.65厘，月供10,036元，買家每月供款合共27,172元。

不過，到項目入伙時，買家可以申請轉按，並採用按揭保險。按揭金額最高樓價8成，即借720萬元，保費為按揭額的2.82%，即20.304萬元，惟按保多大有65折，折實後保費約13.2萬元，總按揭額為733.2萬元，同樣年期最長30年，息口H加1.3厘，月供為25,128元，即是業主轉按後，每月起碼慳2,044元。

莊錦輝表示，以建築期上會主要有兩大風險，其一是臨近關鍵日期必須上會時，買家突然失業、被迫減薪或放無薪假，因而導致未能通過銀行壓力測試而「上唔到會」，或因減薪而借不足按揭成數。另外，過去亦有待業中的買家離關鍵日期很遠，但遇上發展商突然提早收樓，因未搵到新工因而申請不到按揭的情況。買家要留意在建期期間轉工的問題，如轉工不是無縫交接，兩份工之間有「空窗期」的話，新工需要做滿3個月，才可申請高成數按揭，否則銀行有機會不批按揭申請。

其次更高風險的是，有買家採用建期計劃並申請發展商二按。如樓價超過1,000萬元，不能透過銀行做高成數按揭。而到建期時，一旦發展商指定財務公司財務情況轉弱，突然收緊按揭資金，或巿場利率大升，二按的資金成本便會上升，都會導致審批變得更嚴格，最終若無法及時籌錢，便有機會撻定收場。

據本報統計資料，去年逾480宗新盤撻定中，有不少新盤的建期撻定比例高達9成，如嘉華（173）大埔白可角嘉熙一年錄29宗撻定，有26宗是採用建築期付款，當中，亦有不少買家申請發展商二按。

莊錦輝提醒，很多買家以為建期申請按揭，需要在收樓前3個月才可以申請，但其實有些大型銀行可以提早6個月前便接受申請，如早申請的話，便可以避免突然失業而不能上會的風險。

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