Clubhouse忽然爆紅，Elon Musk同王維基玩，根本唔係咩奇怪事，身邊阿媽級朋友都問，先係爆紅重點。點同阿媽解釋咩係Clubhouse？大概係人人都係電台DJ。

忽然諗起當年去過某名嘴電台試咪（最後冇請），名嘴brief我哋嗰陣時好強調個電台有牌，啲播放時間值錢，同網台唔同。網上電台興起左至少10年，阿豬阿狗都可以做主持。到今日Clubouse流行，阿蟻阿蝨都可以做DJ。第一次玩Clubhouse，其實更加想知道名嘴見到呢個app會有咩反應。

撇除中資技術因素，高明覺得Clubhouse好玩，感覺好似潛行空間Inception解釋發夢嘅結構一樣，就係你唔知夢境係幾時開始。俾人Invite入去傾偈，無緣無故拉咗入房，冇介紹、冇intro，好似傾電話咁，負責講嘢嘅人就好似的士司機，一程車入邊同司機位嗰牌Mon嘅行家傾電話，後座乘客上車，聽一班司機喺度吹水，到落車嘅時候唔記得晒司機講過啲咩。

有冇試過開Facebook/YouTube Live?感覺硬係唔自在，帶着一個面具咁去做直播，點解？可能因為有畫面直播，更大原因係，你知道睇嘅人有啲好認真嘅人，唔可以亂咁派膠，佢哋會當真。例如： 10年前喺Facebook反諷啲人會聽得明，今時今日喺Facebook咁做，啲人會report你。

YouTube母公司Alphabet（GOOGL）啱啱出業績， YouTube廣告增長46%。YouTube接觸18至49歲用戶，超過所有電視網絡，成為廣告商認為最重要的平台。強勁嘅業績，就係YouTube唔好玩嘅地方，Facebook亦有相同體驗。

呢個情況，用香港話兩個字已可以解釋：大台。任何平台，只要變成大台，必然變得老正，利益團體多，喺平台上邊做KOL雖然要爭hit rate，但係同一時間既要擔心違反平台守則黃標或被Ban，亦都會有置入廣告商考慮，生態環境變成自我審查嘅內容。

Clubhouse係新晉社交媒體，功能簡單，開個房就可以講嘢，講完就算，冇得返聽，更重要係，聽嘅人都唔係啲好上心嘅人，所以講嘅內容可以去得更盡。

但係如果Clubhouse一直用咁嘅模式去經營，相信永遠冇辦法賺錢，到做得大有錢賺，就開始大台化，平台又變得沉悶同步步為營。可能真正享有言論自由，只有好短促嘅時間，夠鐘收割，度門一閂，好似潛行空間跌落水一樣，要瞓醒了。

高明

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