Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售日本獨立屋，該物業位於大阪南海本線及南海高野線岸里玉出車站附近，屬第1種住居地域用途。物業建於2004年9月，樓齡約16年，為同區較新物業。該獨立屋全棟3層高，內設5房1廳2廁所1浴室，業主於放售前額外加多一個浴室，方便遊客使用。實用面積約1,237呎，連物業贈送兩個車位，成交價約229萬港元，平均呎價約1,851港元，享土地及物業所有權。

從物業步行1分鐘，即可到達南海本線及南海高野線的岸里玉出車站，步行5分鐘可到達「阪堺電軌」阪堺線的天神之森站，車站附近有超市、便利店、餐廳等等，配套完善，由岸里玉出車站出發，只需乘三站即可到達大阪核心商業地區難波站，48分鐘車程可到達關西機場，交通便利。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！