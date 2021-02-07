都好幾星期無寫即市了。誠然，一個月來（上月7日起）美股三大指數變動不大，美國十年期國債孳息在1.1厘變動不大，VVIX和VIX除近期湧過一浪外亦變動不大，金價也在1,850元變動不大，只有美滙稍升格半。由此看來，寫與不寫真的分別不大。還記得前周三曾於本報網上版出了四幅美滙債股波幅拼圖嗎？

更新過後，美滙的仍有些少出軌，料於90水平浮至4月底。十年債息仍沿軌跡，料現始轉角急升，下月見2.4厘，即一個開，升幅驚人。VVIX料農曆年後跌至110，後至3月上旬急飆至220，也是升一個開，同樣驚人。至於標指則料現至2月下旬衝上4,200點。其實比特幣也有類似拼圖，料於2月上旬至3月上旬由三萬六跌穿兩萬元。

對數通道方面，道指自2017年尾起的三年通道現已近頂，通道頂現於31,830點。至於標指，由於升勢較道指靚，故通道可畫遠些至2013年次季，通道頂現於3,785點，即去年底至今已反覆升穿了好幾轉。納指通道方面，由2009年起的已升穿兩個半月，而去年中起的通道頂於14,000點，亦快到了。由此可見，三大指數縱未穿頂亦頗近。

恒指方面，十七年前後的拼圖料調整在即，回調目標為25,000至26,000點之間，歷時兩個半月；若由上月下旬的30,000點樓上計起，即要復活節過後這調整才做完。至於對數通道，2009年畫起的遠未到頂，現仍處+1標準差處，+2的現於33,3xx點。然而由2018年初畫起的下跌通道則現呈升穿後跌回格局，到底勢在升定跌仍要待定。

其實，恒指尚有另一版本的拼圖，跟十四年一季前比較的，當時就是2006年底。君若不善忘者，由當時至翌年10月底的升幅相當和味。按拼圖料，明年1月恒指可見42,000至43,000點。當然，今天不可同日而語：起碼當時GDP增長+6%但現卻–3%，當時失業率跌向3.5%但現卻衝上7%。整個背景已大不同，拼圖是否適用甚成疑問。

一如所料，所謂北水即滬港通南向買額已由上月下旬高位卅幾球急跌至十球樓下。招股頻頻嘛，當然要托市造市吧，但觀歷來北水每次僅三幾周熱度，今次時辰也近矣。論水量，2015、2018和2020年初均各有大潮，那三次恒指分別升20%、19%和18%，今次升17%算已有交代了。

羅家聰

mewe.com/join/lawkachung、facebook.com/kachung.law.988、lawkachung@gmail.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！