2021年1月底起，英國政府容許持有BNO的港人申請居英簽證，中央和特區政府表達強烈不滿，隨即作出反制，除消BNO作為進出本港旅遊證件的身份。

從外交的層面看，我相信英方是有點偷步，背離當日中英談判時雙方默認BNO只是旅遊證件不具備其他特權這共識。中方這次作出的反應，只是爭回一點面子，並不想事情升溫。未幾，加拿大政府也宣布為合資格的港人大學畢業生提供工作簽證。

從法律的角度，一個國家容許怎樣的人進來甚至工作，絕對是（套用中國外交部常用語）內政，不用別人說三道四。從人道（亦是最重要）的立場，在沒有違法的情況下，國家應該容許公民有進出國境的自由，香港雖然不是一個國家，到了今天仍然是遵從這原則。

且放下原則不表，談一下香港移民的經濟價值。為甚麼那麼多國家願意為香港人大開中門？我那天和一外國領事館的商務參贊飯聚，談到香港的移民，他大力推崇香港人的質素：教育程度高、奉公守法、當打年紀，很多都有一至兩名小朋友，可以彌補當地的生育率、們對中國的了解有利發展環球貿易，最重要是不喜歡拿福利。對很多面對人口老化的西方成熟國家來說，香港移民絕對是有價值的奇貨。

回頭看香港的政治亂局，永遠不愁寂寞本身是行會成員的葉劉淑儀，提出中國不應該容忍港人雙重國籍，此言一出，公務員事務局局長聶德權很快便出來澄清國籍不應與BNO問題混為一談。我覺得一直有心問鼎特首的葉劉這次出位言論絕對是有的放矢，除了是表忠表紅之外，也順帶「將軍」那些擁有海外護照的潛在競爭對手。

立法會現在已經沒有泛民聲音，民間在國安法的緊箍咒下談論政局也很小心，弔詭的是: 有些保皇黨竟然變了小粉紅，提出一些激進的意見，例如特首可以由協商產生、海外法官應該從馬來西亞或汶萊挑選等等，政府一下子扮演了民主派過去抗共的角色，被迫撥亂反正。

真是怪事年年有，今年特別多！

張宗永

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