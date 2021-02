●繼龍運巴士去年引入電子支付後,九巴今起39條巴士路線共500部巴士亦啟用電子支付系統。

該系統由中銀香港(2388)提供,支援信用卡感應式支付如 Mastercard、銀聯、VISA;流動支付如Apple Pay、Google Pay(安卓版)、Samsung Pay;以及二維碼支付(QR code)如AlipayHK 易乘碼 EasyGo、支付寶易乘碼及銀聯雲閃付App乘車碼。

中銀信用卡(國際)副總經理伍愛施表示,該行自去年5月底為全線龍運巴士的電子支付系統提供綜合收款服務,2020 年第 4 季於龍運巴士的電子支付使用量較第 3 季上升近 50%,反映乘客對新的電子支付方式日益接受。

● 滙豐由正月初一至十五日(即2021年2月12日至26日),向工商金融客戶提供多項優惠,包括豁免新商戶首三個月轉數快QR code收款交易費用,每月節省最多2,888元。商務「網上理財」用戶成功登記及註冊PayMe for Business,並於首60天內透過PayMe for Business收取至少10筆付款,累計金額至少港幣1,000元,可獲668元PayMe for Business入賬額。

