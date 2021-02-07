●繼龍運巴士去年引入電子支付後，九巴今起39條巴士路線共500部巴士亦啟用電子支付系統。

該系統由中銀香港（2388）提供，支援信用卡感應式支付如 Mastercard、銀聯、VISA；流動支付如Apple Pay、Google Pay（安卓版）、Samsung Pay；以及二維碼支付（QR code）如AlipayHK 易乘碼 EasyGo、支付寶易乘碼及銀聯雲閃付App乘車碼。

中銀信用卡（國際）副總經理伍愛施表示，該行自去年5月底為全線龍運巴士的電子支付系統提供綜合收款服務，2020 年第 4 季於龍運巴士的電子支付使用量較第 3 季上升近 50%，反映乘客對新的電子支付方式日益接受。

● 滙豐由正月初一至十五日（即2021年2月12日至26日），向工商金融客戶提供多項優惠，包括豁免新商戶首三個月轉數快QR code收款交易費用，每月節省最多2,888元。商務「網上理財」用戶成功登記及註冊PayMe for Business，並於首60天內透過PayMe for Business收取至少10筆付款，累計金額至少港幣1,000元，可獲668元PayMe for Business入賬額。

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