近年不少「呼吸Plan」發展商二按，「低息蜜月期」快完結，開始要供貴息，業主亦籌備轉按至銀行。不過近月發生一宗離奇個案，業主家中裝修而遷離居所數月，當申請高成數按揭時，竟然因為水費賬單使用量接近零，惹起單位非自住質疑，繼而甩發展商二按險觸礁。

業主黃生本身靠發展商二按成功買入一層新盤單位，頭幾年低息容易上車，但「蜜月期」過後，利息相當「乸脷」，幸好2019年時政府放寬按揭保險成數，1,000萬元以下物業可以申請八成至爻九成按揭，黃生近月打算轉按至銀行申請高成數按揭，甩走貴息，享受低息。

裝修單位 水電煤用量近零

黃生本身重視居住環境，預期成功甩走二按後，又可以慳一筆開支，他打算將單位裝修成「工業風」，因此搬出了住所，暫時和家人同住。同一時間，他到銀行辦理轉按手續甩發展商二按，需要提供自住證明，包括水、電、煤賬單。

然而，由於家中正在裝修，水、電、煤單顯示使用量均接近零。按揭保險公司便起疑，認為申請人單位不是真的自住，似是預備放租，因而拒批按揭保險。黃生霎時臉色灰敗，感覺變相要繼續供二按捱貴息，向筆者求救。

筆者向黃生教路，遇到這種情況時，可以主動向按揭保險公司上訴，提供裝修前數個月的水、電、煤賬單，反映使用量正常，及後幸運地也能成功獲得重批。

賬單屬重要文件 須儲存妥當

另外，如果單位本身是自住，但過去水、電、煤單未妥善儲存好，除了可向有關公司申請補領外，亦可以待裝修完畢後，搬回住所，重新儲一個滿月正常用量的水、電、煤賬單，才去申請按揭。

筆者並建議水、電、煤賬單要準時繳交，一旦顯示過期罰款或未繳款項，雖則不一定影響按揭，但會給銀行或按揭保險公司一個壞印象。此外，水、電、煤賬單在審批高成數按揭而言屬重要證明文件，銀行月結單或差餉單均不適用。

六成按揭 亦須證明自住

事實上，黃生最終獲得按揭保險公司信服，並非是必然。一旦業主申請高成數按揭失敗，可以考慮向銀行申請六成或以下按揭，毋須按揭保險，但貸款額未必夠用作甩發展商二按，需要補錢，難度不低。

上述內容是筆者多年經驗和見解，一切以銀行及按揭保險公司資料為準。

子非魚

星之谷按揭轉介

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