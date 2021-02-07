近年歐美投資者對企業 ESG（環境、社會及管治）愈加重視，早前滙控（005）一班股東提出議案，要求銀行減少在化石燃料行業的借貸，並將於周年股東會上進行表決。《金融時報》報道，兩個英國退休基金客戶已敦促滙控第二大股東貝萊德支持有關議案。

報道引述退休基金PensionBee指，他們正要求貝萊德以及其所有基金經理支持這項決議。另一退休基金Merseyside Pension Fund的基金經理Owen Thorne亦表示，已經計畫向貝萊德及道富環球溝通，表明會支持議案，希望他們能於投票時考慮這一點。

貝萊德表示，正代表其客戶與滙控進行溝通。貝萊德行政總裁Larry Fink上月亦向全球CEO發出公開信，要求所投資的企業披露2050年實現淨零碳排放等的計劃。

早前一班股東要求滙控通過決議案，減少在化石燃料行業的借貸。參與聯署的滙控股東包括歐洲最大基金管理公司Amundi 與全球最大的上市對沖基金管理集團Man在內的15間機構投資者與117位個人股東。

滙控發言人當時回應指，集團支持氣候暖化目標，目標是達致零排放。去年10月，滙控亦已公佈「零碳」目標，包括2050年在融資及投資組合達到「零碳」，並於2030年達至「零碳」銀行營運及供應鏈。

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