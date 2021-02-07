華懋集團旗下觀塘安達臣道安峯突加快推盤步伐，今日以折實平均呎價20,363元首推68伙單位，並隨即開放示範單位予公眾參觀，料最快日內收票。

安峯最新開放兩個連裝修示範單位，其中第2座18樓B室，實用面積631方呎，採兩房一套連儲物室戶型，附設梗廚，有別近年新盤常見的開放式廚房設計。浴室亦有窗，並非「黑廁」，在通風方面一定遠勝黑廁。屋內以北歐風為主，全屋鋪上淡米色大理石紋瓷磚及木色地板，配以灰色牆身，感覺簡約溫暖。客飯廳空間闊落，擺置圓型飯桌後，仍有可放置三座位沙發。設計師亦將其中一間睡房改裝成書房，並配設日式茶室設計，別具風格。

至於另一示位為第1座18樓A室，屬實用896方呎三房一套連工作間，同樣梗廚設計。屋內用色新穎，玄關位置放有淡藍色鞋櫃，而客飯廳則設有薄荷綠色特色牆，配以青桐掛牆裝飾，時尚感十足。此外，設計師將其中一間睡房打造叢林為主題的兒童睡房，朝氣勃勃。

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