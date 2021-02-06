【本報訊】美國新一輪刺激經濟方案進入直路。這份涉資1.9萬億美元的紓困方案，前日獲參眾兩院表決通過預算決議修訂，加快方案立法程序。若方案下月於國會順利闖關，華府將向每名美國公民直接發放1,400美元（約10,850港元）現金支票。有分析指華府再三派錢，將帶動更多散戶資金入市，讓美國全民皆股的炒風更盛行。

為應對經濟因肺炎疫情而起的危機，美國已推兩輪刺激方案，向每名合資格美國人累計派1,800美元。據最新的預算決議修訂，華府將向美國公民派發1,400美元現金，雖然民主共和兩黨議員支持今次派錢只針對中低收入階層，惟暫未列明個人或家庭入息上限。

《福布斯》早前分析指，拜登新政府再於美國全民派錢，將掀起「紓困現金支票交易」，而彭博金融專欄作家Matt Levine提出的「無聊市場假說」，有些人未必為了賺錢而投資，他們可能視股市為一個「好玩的賭場」，或純粹為娛樂而交易。安聯首席經濟顧問埃爾埃里安預料，新紓困措施利好美股上升，但無法扭轉美國經濟長期偏弱趨勢，因為當地生產力持續下降。

標指納指創收市新高

事實上，美股強勁升勢吸引散戶進場外，瑞士央行也重倉押注美股。據瑞士央行向美國證交會提交文件，截至去年12月，該行持有2,490隻美股，市值達1,410億美元，佔其外滙儲備兩成，其最大持倉股票為蘋果公司，錄6,480萬股，持倉佔比為6.1%。

而且，近來的風頭躉GameStop（GME），瑞士央行亦持有，對上一次減持GME為去年第二季，持股量由17.2萬股降至13.2萬股，並維持至今。GME前日收報63.77美元，升19.2%。美股方面，標指和納指齊創收市新高，道指連升五日，收報31148點，升92點，標指升15點，收報3886點，納指收報13856 點，升78點。道指上周累升3.89%，標普和納指分別累升4.65%和6.01%，創三個月單周表現最好。