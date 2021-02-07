農曆新年假期下周展開，缺乏北水下，市場預期港股成交及波幅將會收窄，料維持於29,000點上落。

恒指上周收報29,288點，光大新鴻基財富管理策略師溫傑相信，投資者一如預期會待農曆新年內地假期完結後才會進行新部署，下周焦點料落在新股市場，二手市場則會較平穩。他估計，恒指將於現水平維持200至300點上落，而根據牛熊證分佈，相信恒指低位不會跌穿28,259點，但上望3萬點亦有較大阻力。

憧憬芝加哥商品交易所（CME）下周一推出以太幣（Ether）期貨，比特幣（Bitcoin）週六重上40,000美元水平。據交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣今日一度跌至38,000美元水平，現報39,621美元，過去24小時回調不足1%。

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