樓市氣氛轉旺，二手貼市價的放盤買少見少，近日不少屋苑已出現排隊睇樓盛況。今日市場瘋傳，將軍澳維景灣畔一個兩房單位，因為租客突然願意開放單位參觀，即吸引逾10枱客參觀，令到大批準買家逼爆地下大堂。有區內代理亦指，「啲業主爭啲想報警話我哋違反防疫條例，咁多人聚集喺個大堂」。

利嘉閣地產蔡庭勇表示，維景灣畔13座低層H室，實用面積503方呎，兩房單位，業主去年12月已放盤，當時叫價835萬元，至上月叫價降至800萬元，由於單位現有租客居住，雖可交吉出售，但因為一直不能睇樓，所以未能售出。直至今日，租客才肯開門畀睇樓，但限時一小時，故各大代理行即時「吹雞」，「叫晒啲客去睇樓」，逾10枱客谷埋同一時段排隊睇樓，逼爆該座大堂，形容「好似輪街症」。他稱，單位即日以795萬元賣出，呎價15,805元，價錢算是理想，因為滙豐銀行估價都只是743萬元，比估價賣貴52萬元或7%。

業主則於2017年底以281萬元買入上址，現沽貨賬面獲利514萬元，升值1.8倍。

美聯物業溫倩表示，將軍澳上月樓市旺到癲，全區成交超過410宗，當中維景灣畔佔約42宗。她又指，維景灣畔有移民潮，其中17座極高層A及B室相鄰單位，實用面積1,026方呎，業主打算移民賣樓，現叫價1,680萬元求售。

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