香港財務公司恐面臨洗牌危機，公司註冊處上周致函全港持牌放債人，決定4月1日實施新指引，提高成為財務公司的門檻，勢為業界帶來海嘯級災難，隨時引發中小型財務公司倒閉潮。

話說上周官方忽然致函全港持牌放債人，發佈《放債人牌照適當人選準則的指引》及《放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引》，並且雷厲風行，決定4月起生效。

財仔界勢強者越強

最辣的新條款是日後官方可以把弄「適當人選」四字，有業界人士已聞到燶味，獲悉公司註冊處即將大幅提升成為「適當人選」的準則，如要求持牌人具備一定學歷、信貸經驗等，才能夠申請新牌或續牌，收緊以往「無王管」狀況，至於詳細有關《適當人選》的額外補充資料3月才公佈。

一直以來，開辦財務公司幾乎毋須審查申請人的資歷背景，只需得到公司註冊處和警務處批准即可，但礙於部份「大耳窿」表現過於猖獗，最終就觸動政府神經，決定整頓整個行業。

事實上 ，去年2020年11月底，官方已開始出招，為行業增加額外牌照條件，作出一個月諮詢，要求持牌人要為借貸人做好「負擔能力評估」，並擬於今年首季尋求牌照法庭批准。最關鍵是新增《第15條》，放債人要評估借款人現時的收入及開支、是否有能力還款。

根據11月的諮詢，公司註冊處為未來所有放債人牌照施加額外牌照條件，遏止大耳窿做事太盡的作風：「放債人必須對其行事的所有收數人士的行為負上全責。」比較有趣的是，財務公司廣告似乎日後不能使用一些誤導性字眼如「免息」、「0% 利息」等等，也不能誇大借錢容易，淡化借貸成本，要把重要資料放在顯眼處。

財仔界向來良莠不齊，今次政府改革財仔界，不失為一件好事，而整個行業的終局似乎就得強者越強，跟紅頂白，而適逢盛傳新鴻基公司（086）收購安信信貸好事近，若同時坐擁UA財務和安信信貸，似乎就是今次最大的贏家。

十一少

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