牛年尋牛股！農曆新年在即，疫情下內地鼓勵民眾「就地過年」，非必要不出行、不返鄉，成股市春節效應的主題。今次嚴選8隻可持貨「笮過年」的春節概念股，部署發個新年財。

內地已有約30個省區響應支持「就地過年」，今年春運的人次估計會按年下跌逾四成，意味航空、公路及旅遊相關主題，今年不但概念落空，更有機會成為受累股。

不過有分析指，「就地過年」不等於市民不消費，只是消費模式由跨區旅遊概念，變成將消費留在當地，並由線下轉移線上為主，最直接又最重磅的「宅經濟」受惠股，非同時受惠北水近月瘋狂買貨的騰訊（700）及美團（3690）莫屬，前者具線上遊戲的消費概念，後者的外賣主業成為聚會受限下的得益者，可謂過年持倉的「鐵膽」。

受惠內循環 周黑鴨強勢

在春節「宅」在家下，食品股可受惠。當中走勢凌厲又抗跌者有周黑鴨（1458），連續3個月走高，累飆約五成，事實上中金去年底一份關於內循環的報告，亦將周黑鴨列入內需受惠股之一，股份概念與國策並行；另外，康師傅（322）上月股價急升15.4%後，本月只輕微回吐，集團近年積極發展高端化產品搶市佔率，龍頭地位或更穩固。

至於餐飲股，雖說會有一定程度受累內地疫情再爆發，但部份中檔餐廳在春節下需求仍然旺盛，當中海底撈（6862）及九毛九（9922）同時有北水加持，就更不容忽視。摩根士丹利本月初有報告綜合今年滬深港股通20大淨流入港股中，海底撈就躋身第12位，淨吸資高逾46億元，反映大媽的偏愛，該股近日累計揚近兩成，或顯示其春節效應已悄然起動 ；另一隻大媽愛股九毛九累飆約八成，凸顯北水助攻下的股價氣勢令市場無法估頂。

「就地過年」除了拼消費，同時也拼生產。內地券商有分析指，在勞動力停止流轉下，反而有助解決部份勞動力密集的工業股人手流失問題，在工業股中，中聯重科（1157）股價的技術走勢最值吼，上周二突高見11.9元，可留意會否有新一浪升勢來臨。除了工業股或不言休，打工仔亦有可能在家候命工作，軟件股如金山軟件（3888）的雲業務及辦公室軟件市場發展佳，摩根大通早前將目標價上調至75元，投資者可留意。