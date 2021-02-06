中共發夢都想做世界一哥，可惜偏偏遇上武漢肺炎，拖累全球經濟，尚未崛起就極盡破壞之能事。所謂有危有機，危機中尚可展現出色的領導能力，一顯大國風範，但中共卻戰狼上身，不負責任，更推諉世界，猶如大媽撒賴，惡人先告狀，受累的除了國家尊嚴，還有一眾在外生活的中國人。

中共發澳洲留學預警

中國教育部上周五（5日）對澳洲再發「1號留學預警」，提醒留學生要充份做好風險評估，謹慎選擇是否赴澳讀書，因當地連續有針對中國人的歧視行為，甚至暴力襲擊。官媒更詳列多宗近日中國人街上無故被襲的案件，其中在阿德萊德的中國留學生，在唐人街被三人辱罵兼襲擊，導致嚴重受傷。

澳洲有調查指出，自疫情在全球爆發，超過三分一中國人在澳洲曾遭辱罵，受歧視的比例較其他國籍高，被罵的內容包括「滾出澳洲」、「病毒」、「中國病毒」、「武漢病毒」等。

在歐美國家生活過的人都知，就算疫情未爆發，種族歧視普遍存在，而中共的戰狼嘴臉，只令事情惡化。外國都有藍絲，他們只知中國首先爆發疫情後，連累他的家人染病離世，又失業窮困，家中隔離，於是才遷怒中國人。

中共不懂國際形象上的危機處理，更凡事政治化，民族主義掛帥，最終累國人受皮肉之苦；而與澳洲的關係惡化，更令中國陷煤炭荒，嚴冬下要捱凍，中國人過年又無優質澳洲車厘子、龍蝦吃，未來可能連門檻較低的澳洲升學機會都沒有，25萬留學生被逼回國，全國人大常委譚耀宗澳洲籍兒子的移民生意，可能亦凍過水。

中國網民最愛國，痛罵出國留學的人麻煩自找，「中國不好麼？去留學幹嘛？還想移民麼？」有網民更怒批海歸派看不起自己人，就是因曾在外國被人看不起，自以為高人一等，「中國全面封殺澳洲，留學生要為自己安全和尊嚴考慮，亦要為國家考慮，這樣像哈巴狗的國度，沒有任何值得中國人留念的地方」。

程凱

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