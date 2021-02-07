●正榮服務（6958）發盈喜，預計至去年底止2020年度之未經審核綜合淨利潤，按年錄得超過55%增長，主要由於在管物業總建築面積增加，以及非業主增值服務及社區增值服務的收益增加。

●國壽（2628）宣佈，因工作變動，劉慧敏向董事會提出辭任非執行董事及風險管理與消費者權益保護委員會委員職務，即日生效。

●中昌國際（859）三間附屬公司峰麗、順龍置業及益輝置業收到恒生（011）發信，指相關借款人違反財務契諾，綜合有形淨值低於20億港元之最低要求。

借款人需於一個月內符合先決條件並按恒生要求提供令人滿意之憑證，則恒生可能免除有關違約情況之規定。，除條件包括上述三間公司作出不少於1.64億港元之部分還款，並向恒生支付3萬元之法律費用等。集團指，將盡力與恒生進行進一步磋商，會適時就作出公佈。

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