近期樓市不時出現名人沽貨個案。最新一宗見於北角新晉豪宅柏傲山，商業電台首席智囊陳志雲持有一個兩房單位，有指近日減價240萬元售出，持貨6年賬面獲利逾300萬元。

市場消息指，陳志雲持有的柏傲山3座高層C室，屬實用面積716方呎兩房間隔，市場上原本叫價2,500萬元，剛減至2,260萬元成交，減價240萬元，成交呎價31,564元，屬市價水平。土地註冊處資料顯示，陳志雲於2015年2月以私人名義入市，當時買入價2,210.1萬元，扣除回贈後，賬面仍獲利約310萬元。

志雲回應賣樓：「有得賺，不過唔係好多，我買入價係1,900萬到，我擺咗市場一段時間架啦，但未遇到適合買家，因為係連埋租約出售，買家就冇機會睇呢個盤，但嗰度係好好租嘅，由購入到而家係冇斷過租，租過畀3個租戶，全部都好好，一個接一個。（點解要賣呀？）想多返啲流動資金、流動資產，做一啲流動性比較大嘅投資囉，多過係磚頭咁解，因為年紀大啦嘛，而家仲有喺度嘅，我都想賣嘅。」

問志雲是否想賣掉物業移民他方？志雲表示：「我而家冇咁嘅計劃，不過可以咁樣講，如果我需要離開，又或者我想離開嘅時候，我唔需要有太多顧慮點樣處理一啲唔係容易郁動嘅資產。」

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