隨着疫苗即將供港，本港疫情有望受控，加上農曆新年長假期將至，不少商戶趁機進駐核心地段。中原最新數據顯示，上月五大零售核心區商舖空置率有所回落，其中旺角區顯著回落0.17個百分點。

中原工商舖最新數據指，1月份中環、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角等五大核心區商舖空置率下跌幅度約0.01至0.17個百分點，而灣仔區則維持於14.78%。其中旺角區改善情況最為明顯，上月錄約12.03%空置率，按月減少0.17個百分點；其次則為銅鑼灣區，最新錄得11.35%，較12月11.46%，回落約0.11個百分點。

中原工商舖商舖部董事黃偉基表示，首批疫苗即將供港，相信經濟活動隨之而逐步復蘇，料本港首季受疫情依然反覆，舖租議價空間較大，而未來數月各核心區空置率將繼續回調，或須待第二季才有望紓緩。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！