【本報訊】新盤接連推售，二月首個開賣的全新盤是屯門青山灣帝御．嵐天，過去一周連推4張價單，昨以呎價1.52萬元開售首輪281伙，由於入場費僅300萬元，吸引大批投資者出動；最終即日沽出241伙，佔推盤量85%，套現金額逾10億元。

新盤趕新年前賣樓，帝國集團及香港小輪（050）的屯門青山灣帝御．嵐天，屬同系列中壓軸一期，昨日首度發售281伙，來自首4張價單，佔全盤一半數量。單位折實售價299.9萬元至598.6萬元，呎價13,998元至19,135元，折實平均呎價15,215元。早前截收逾4,000票，超額認購13倍。

發展商安排昨日早上9時予大手客優先揀樓，每人可購2至4伙，散客就在半小時後揀樓，最多可購2伙。由於銀碼低水，吸引不少投資者入市。李太以300多萬元買一房戶，打算贈予兒子兩夫婦，惟自住還是出租仍未決定。她指去年沒考慮置業，因為市場氣氛不好，直至今年見樓市疫情下仍企穩，遂決定入市。另一投資客張太以約700萬元買入兩伙開放式戶放租，預計租金約9,000元。

擬短期內加推單位

恒地營業（一）部總經理林達民表示，帝御．嵐天昨開售首批合共281伙，截至晚上7時正，售出241伙，佔首輪推售伙數逾85%，總成交金額逾10.68億元，銷情理想，現正積極籌備於短期內加推單位應市。

A組大手客選購1伙一房及1伙開放式單位，總額約879.68萬元，另外最高成交價為6座18樓07室，一房間隔，面積349方呎，連261方呎天台，成交價598.59萬元，呎價17,152元。最高呎價為7座18樓20室，開放式間隔，面積218方呎，連101方呎天台，成交價430.15萬元，呎價19,732元。

LP10再售出142伙

至於港鐵（066）及南豐將軍澳日出康城LP10，昨日進行第三輪銷售，涉及179伙，銷情依然熾熱，發展商指，項目至下午5時半，累沽142伙，佔比近八成。

發展商指，該179伙折實價766.9萬至2,107.8萬元，呎價13,921元至17,251元，每呎折實均價16,372元，涵蓋110伙兩房、64伙三房及5伙四房戶，面積513方呎至1,204方呎。項目首三輪賣樓累沽493伙，佔可售單位逾92%，套現逾49億元。

個別新盤貨尾錄交投，恒大（3333）屯門掃管笏珺瓏灣第2期，昨日售2伙開放式戶，成交價分別392.7萬及398.8萬元，面積223及222方呎，呎價17,610元及17,964元，成交期同為90天。