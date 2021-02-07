發展商趕賣樓過肥年，由華懋集團發展的觀塘安達臣道安峯，與臨近現樓、近日重推的信置（083）觀塘凱滙正面交鋒，華懋提速推盤，罕有在周日開價。安峯首批68伙，折實平均呎價20,363元，比凱滙上周重推118伙均價22,638元，平逾一成。若以首批單位計算，安峯屬觀塘區歷來最貴新盤。

華懋集團銷售部總監吳崇武指，項目首張價單提供68伙，實用面積373至831方呎，戶型包括15伙一房戶、39伙兩房戶、14伙三房戶。定價介乎991.13萬至2,217.3萬元，呎價介乎23,608元至27,798元。提供4個付款方式，最高折扣20%，折實價792.9萬至1,773.84萬元，呎價18,886元至22,238元，折實平均呎價20,363元。

值得留意的是，項目提供備用按揭貸款，樓價1,300萬元以下的單位，發展商透過指定財務公司承造最高九成按揭，惟還款期最長360個月，首60個月息率為P減2.5厘，其後為P加1厘；而1,300萬元以上則備有八成半按揭。另外，項目提供首24個月免息免供計劃。

一房最平792萬

入場單位為3座6樓C室，實用面積377方呎，一房間隔，定價991.13萬元，折實價則為792.9萬元，折實呎價21,032元。呎價最平為第3座3樓E室，實用面積611方呎，屬兩房間隔，定價1,442.46萬元，呎價23,608元；扣除最高折扣20%，單位折實價為1,153.96萬元，折實呎價18,886元。

吳崇武指，首批單位望給買家驚喜，故開價亦屬「市場期望開心價」，並有望成牛年首個紅盤；而項目最快日內開始收票，料下周末（20日）開售，並有機會開售前加推。吳續指，下批單位將有一定加價幅度：「（加價）係咪覺得意外呢？定係驚喜完再開心呢？」

此外，吳崇武表示，樓市小陽春已出現，相信本月將乘上月之勢，樓盤銷售將繼續熾熱。

當年每呎地價1.2萬難平賣

事實上，安峯位處觀塘安達臣道石礦場新發展區，是區內唯一一個全私營的住宅項目。華懋在2018年1月以31.128億元高價投得地皮，每方呎樓面地價見12,003元，估計每呎成本最少1.8萬至1.9萬元，故難以平賣，否則無肉食。由於項目位處全新發展區，現時區內未有任何基建，連道路都未建好，加上預計關鍵日期為2023年7月，樓花期長達兩年半，故是次開價反映有關因素。

翻查東九龍近年新盤價錢，將於明日賣樓的信置觀塘市中心凱滙II，上周加推118伙，折實平均呎價22,638元，一房入場費770.6萬元。全新盤方面，今年1月時，啟德新盤Monaco首批80伙，折實平均呎價22,669元。去年11月五礦地產（230）油塘蔚藍東岸首批138伙均價17,688元。而去年7月會德豐茶果嶺 Koko Hills首批83伙均價19,995元。

安峯今日凌晨上載樓書，全盤設有4座住宅大樓，3座為20層高，另1座為9層高，提供334伙，當中一房戶設38伙 ，實用面積339至377方呎；兩房戶設166伙，實用面積523至650方呎；三房戶設130伙，實用面積776至907方呎。值得注意的是，安峯第5座為華懋集團的長者共融單位，當中廚房及浴室間隔較大，以方便長者使用。

美聯 ：開價比預期平15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，安峯提供高成數按揭，屬「呼吸Plan」，相關按揭成數較多出現於同系豪宅項目，故項目屬豪宅定位，首批開價屬「決心價」。陳永傑續指，樓市已處於「小陽春」，而農曆新年假期期間，港人將留港過節，相信睇樓屬「好節目」，本月將延續上月旺市，料可錄約2,000宗一手成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目開價比市場預期介乎2萬至2.3萬元，低最多15%，加上地理位置獨特，相信項目極具競爭力，預料日後租金回報可達2.5至3厘。布續料，本月一手成交將可錄約1,200宗，二手則約4,000宗，價錢將穩中向升。

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