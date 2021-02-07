新盤混戰持續，其中由帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天昨日進行首輪銷售281伙。恒地指，項目暫沽243伙單位，最新加推112伙，折實平均呎價達1.58萬元，較項目首張價單貴約5.4%。

恒地營業（一）部總經理林達民指，帝御．嵐天開售至今暫售出243伙，佔可發售單位逾86%，套現10.78億元，銷情理想。項目最新加推第5張價單，涉約112伙，實用面積介乎192至357方呎，包括20伙開放式戶、41伙一房戶，以及51伙一房半單位。是次入場單位為第7座3樓11室，實用213方呎，採用開放式間隔，折實售價329.96萬元，折實呎價15,491元。

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