快手（1024）上市熱爆，滿城爭說。禪遊科技（2660）掹車邊與快手有少少關係，公司前周四發盈喜後股價最高1.32元，上周五收1.24元，博得過。

1）禪遊是手遊開發商，亦提供遊戲機內信息服務。去年9月中期報告指出，由於與快手、騰訊（700）、節字跳動、優視科技等平台加強合作，去年上半年遊戲機內信息服務收入2.92億元人幣，按年爆升188%。亦因透過快手、拼多多、頭條、觸寶等宣傳渠道，去年6月止6個月活躍用戶8,300萬，按年大增54%。

2）禪遊盈喜指2020年盈利増長不少於30%，即可賺2.09億元人幣上，PE 低至4.8倍，在手遊股中最低。去年上半年賺1.32億元人幣，下半年只賺0.77億元人幣。以去年下半年盈利年度化計，PE亦不過6.5倍，仍屬非常吸引。2021年盈利按去年下半年増長15%計，PE只是5.6倍。

3）去年6月底，禪遊手上淨現金4.88億元人幣，去年底估計增至6億元人幣，每股淨現金0.71港元。2019年每股派息8仙，2020年中期欠奉，預測末期補派，全年維持8仙，只佔手上現金11%，股息率6.5厘，手遊股中數一數二最低。

＊禪遊2018年上市，招股價1.23元，現價1.24元，而2020年預測盈利則較掛牌年高出92%，趁低吸納，目標價2元，潛在升幅61%。

同場加映：上周五，中國宏橋（1378）以大成交急升10%，姊妹股魏橋紡織（2698）要望望。上次寫魏橋在去年7月27日，薦買前1.58元，現價1.9元，累計升20%，只略勝恒指4個百分點，升得不夠，至少可再升多100%。

魏橋內資股7.81億股，山東首富後人持有；H股4.14億股，市值7.9億元，2003年上市，招股價8.5元，現價潛水近八成。

低市值股份私有化一宗又一宗。找私有化對象，要PB低，現金多，盈利只屬其次，魏橋符合條件。去年6月底，集團NAV 184.93億元人幣，每股NAV 18.57港元，PB 僅0.10倍！魏橋上市以來平均PB 0.61倍。手上淨現金逾96億港元，每股淨現金高達8.05元，相等於股價的4.2倍！大股東以大折讓私有化公司，適當時以溢價在A股上市，財源滾滾，是私有化額外誘因。

當作平常投資，以區區PB 0.2倍為目標，魏橋股價可由1.9元升至3.8元，升100%。有「大志」期望，是博私有化，博大股東出價PB 0.3倍至0.35倍，目標價6.18元（大股東只須動用26億元），潛在升幅225%。

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