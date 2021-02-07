中原地產十大屋苑本周末錄得17宗成交，較上周末11宗回升54.5%，僅觀塘麗港城錄得零成交，其餘屋苑交投分佈平均。本周末以天水圍嘉湖山莊最多成交，錄得3宗。美聯物業統計的10大屋苑，本周末則錄得21宗成交，較上周17宗增加23.5%。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末維持2宗成交，其中包括中原促成的綠楊閣中低層E室，實用面積922方呎，建三房套房間隔，望西南開揚景，剛連同租約以1,730萬元成交，呎價18,764元。

中原地產首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本周末打破悶局，錄得2宗成交，本月暫累積5宗交投，平均呎價16,778元。中原最新促成屋苑G座低層3室成交，實用面積524方呎，兩房間隔，望東南開揚景。業主叫價850萬元，最終以825萬元易手，呎價15,744元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末一手新盤銷情報捷，周六單日錄逾400宗一手成交，創逾7個月新高，部份向隅客率先回流二手市場，二手交投同步造好，而且各區交投分佈平均，反映一二手皆旺。今年農曆新年與往年不同，市民留港消費，亦睇好後市，紛紛於小陽春期間爭取入市，相信年初一亦有市民睇樓，睇樓活動不減，料樓市旺勢可望延續至農曆新年長假後。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，踏入2021年之後，樓市氣氛之熱絡為近年罕見，更難得的是新盤絡繹而出，非但沒有搶去二手客源，反而帶動購買力「井噴式」爆發，市民因「留港消費」，進而「留港睇樓」，積極物色心水筍盤，各區睇樓活動保持活躍，出現「一二手齊旺」的盛況，市場消息指新盤於剛過去的周六，單日賣出逾410伙單位，二手則保持連續雙位數紀錄，反映準買家「求樓若渴」，一二手皆受青睞。

農曆新年將至，布少明展望後市，新春長假期間極可能續有全新盤應市，令樓市保持熱鬧氣氛，加上今年港人未能離港度歲，估計短期「一二手齊旺」之勢有望延續。

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