國務院反壟斷委員會今日正式發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，列明平台內經營者在競爭性平台間進行「二選一」，有機會構成濫用市場支配地位行為。而據內地傳媒報道，抖音起訴騰訊（700）壟斷案亦獲北京法院受理，成為內地首宗互聯網平台之間的反壟斷訴訟。

根據指南，國務院反壟斷執法機構可根據《反壟斷法》規定作出決定，對不予禁止的經營者附加限制性條件，包括剝離有形資產，剝離知識產權、技術、數據等無形資產或者剝離相關權益等結構性條件等。

委員會指出，反壟斷執法機構鼓勵參與橫向壟斷協議的平台經濟領域經營者，主動報告有關情況並提供重要證據，同時停止涉嫌違法行為並配合調查。對符合寬大適用條件的經營者，可以減輕或者免除處罰。

事實上，阿里巴巴（9988）被叫停螞蟻金服上市計劃後，中國市場監管總局去年底便正式啟動對阿里「二選一」壟斷調查，並多次約見螞蟻集團。

北京法院受理抖音起訴騰訊

隨著指南出爐，據內地傳媒報道，抖音起訴騰訊（700）壟斷案亦獲北京法院受理。內地自去年底公布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，隨後抖音於上周向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷。

抖音指控騰訊透過旗下平台微信（WeChat）及QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」；申請法院判令騰訊立即停止壟斷行為及刊登聲明，且申索經濟損失及合理費用賠償9,000萬元人民幣。

騰訊當時否認相關指控，認為字節跳動「惡意誣陷」，又指包括抖音在內的字節跳動旗下產品「通過各種不正當方式違規獲取微信用戶個人信息，破壞平台規則，早前被法院多次發禁令要求停止侵權」。

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