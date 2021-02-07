「Hire Nation呈獻：移加香港人」番外篇Ⅰ

加拿大政府最新宣佈過去5年在加拿大大學畢業，或持相等外國大學證書的香港人由2月8日開始，可以申請新的工作簽證，有效期長達3年，亦會獲得途徑更易過渡為永久居民，即過去5年在香港大部份大學畢業的人士已可申請。現時暫時在加拿大居住的港人包括訪客、學生和工人，可以上網申請，申請者毋須確保自己在當地已有工作。

除了新工作簽證，今年稍後將推出，對象首先是針對在加拿大至少有一年工作經驗，並符合語言和教育標準的香港居民，其次是在加拿大大專院校畢業的香港居民，他們之後可以直接申請永久居留權，詳情稍後公佈。

然而，舉家移民要在當地有工作及穩定收入，令移民生活無後顧之憂。「Hire Nation 呈獻：移加香港人番外篇」與定居溫哥華約20年的李婉華深度訪談，分享其移居加拿大的生活，並有Hire Nation Consultants創辦人黃沛喬及董事何毅珩與大家探討各種加拿大簽證，教港人搵工面試Tips！

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下一集，有李婉華﹑康榮國際業務發展經理Michelle Leung及營運總監Kevin Ng分享加拿大的置業Tips！

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