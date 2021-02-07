新盤成市場焦點，但二手交投仍持續暢旺。市場消息指，沙田河畔花園重上500萬元，位於A座中層1室單位，實用面積269方呎，業主開價508萬元，最後以505萬元成交，呎價18,773元，成交價創屋苑近三個月新高。據網上銀行估價，單位估值僅457萬元，成交價高出一成。原業主2014年以304萬元入市，持貨近7年賬面獲利201萬元或66%。

利嘉閣彭錦添表示，本周末青衣區錄得最少6宗成交，最平為藍澄灣3座高層H室兩房戶，實用面積451方呎，以638萬元售出，呎價14,146元。最貴為灝景灣6座高層B室，實用面積849方呎，三房間隔，享全海景，成交價1,438萬元，呎價16,938元。另翠怡花園9座高層E室，實用面積495方呎，三房間隔，以740萬元沽出，呎價14,949元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！