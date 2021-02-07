相信每一位寵物主人都會擔心自己的毛小孩坐飛機時的反應。「緊張」一詞基本上在處理每一個案子時都會聽到。筆者當然也感同身受，自己也有同樣的經歷，就是因為那隻須吃鎮定劑登機的貓咪。隨著開放了持BNO移民英國的申請，搭長途機而須以貨運方式輸入英國的小動物亦會隨之而增加。

那些寵物數量比較多的主人會使用我們的上門到診服務，這是可以理解的。但若寵物數量不多，筆者還是建議趁帶牠們注射疫苗的時候，順便觀察其外出的反應和狀況。這樣會較容易觀察到牠們是否處於緊張狀態。

到底有什麼徵狀可以讓主人判斷其寵物是否處於緊張狀態？筆者專程邀請了資深寵物急救導師李佩燕小姐做了一個詳盡的訪問。

筆者：到底在出現什麼徵狀時寵物才算是緊張或甚至有生命危險？

李小姐：其實如果犬隻和貓隻緊張的話，身體發抖已是緊張的表徵。但有什麼緊張的情況會令我們擔心？那就是當寵物緊張到出現呼吸困難(例如氣喘)，在呼吸緊迫、甚至舌頭呈現紫藍色時，都表示小動物的血含氧量過低。有些品種，例如芝娃娃、松鼠狗（博美犬）都比較容易出現氣管塌陷的情況。牠們過分緊張是會比較令人擔心的，因為過分緊張會導致呼吸困難。當牠們呼吸困難時便會顯得更加緊張，因此便會造成惡性循環。另外，有些品種如短鼻動物，航空公司通常都會拒絕受理，主因就是牠們比較容易出現呼吸困難的情況而導致氣喘；當呼吸越困難，氣喘的情況便越嚴重。呼吸困難最嚴重的後果是可致命的，而持續的呼吸困難更可以導致牠們中暑。

另外主人也可以透過觀察寵物牙肉（牙齦）顏色判斷牠們的身體狀況。在正常情況下，牙肉是應該呈粉紅色的。但當牙肉顏色呈深紅色、蒼白或紫藍色時，其實已表示牠們屬於急症，須儘快帶牠們就醫。牙肉呈藍色很可能是由於血液循環不良或血含氧量過低；牙肉顏色偏白則表示貪血或者休克；若呈紅色的話，可能是中暑又或者血壓過高，可以導致中風。這些都是寵物主人比較容易分辨的表徵，當然還有其他徵狀可以衡量寵物是否處於緊張狀態甚至有生命危險。在急救課程中，主人可更深入瞭解相關的知識。

筆者：急救課程會包含什麼內容？

李小姐：急救課程主要分為兩部分。其中一部分會解釋什麼情況下為之急症，寵物便須儘快就醫。另一部分是教授心肺復甦法（CPR）。辨識怎樣為之急症是要依靠維生指數的數據的。我們可以透過心跳、呼吸、牙肉顏色等數據判斷寵物究竟處於什麼狀況。這些知識可以讓主人自己比較容易去判斷寵物是否有需要馬上就醫，甚至在半夜時必須趕往24小時動物醫院；還是可以先再觀察看看其狀況。

當然，無可否認有些急症是主人沒法自行處理的；但透過急救課程，主人至少可以知道如何觀察寵物的徵狀以便及時進行急救，例如施行心肺復甦法（CPR）和心外壓，替寵物進行人工呼吸等。

以下是急救課程的內容，有興趣深入瞭解的寵物主人可以看看，以作參考！

香港伴侶動物學堂Hong Kong Companion Animal Academy：

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陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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