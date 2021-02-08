隨着新冠疫苗的推出，環球市場可能會於6個月內轉趨正常，按照以往經驗，市場在好景實際來臨時出現拋售，似乎亦是意料中事，這時候，我們需要做的就是避免陷入樂觀情緒，並且保持冷靜，確保投資組合多元化，可以應付市場氣候的任何變化。

我們認為，應該採取由下而上的方式，聚焦於所投資公司的管理團隊和業務質素，並密切監察公司的資產負債狀況，在估值處於合理水平時入市。

舉例而言，一家領先印度市場的空調企業可以留意，儘管其遠期估值不低，2022年底的市盈率將超過30倍，但公司的增長及轉型潛力甚高。

我們對印度本地經濟的長遠增長前景保持樂觀，隨着印度社會日益富庶，料將大大刺激對空調的需求，中國市場的情況就是印度空調行業具備潛力的例證，而印度的空調滲透率只有約6%，中國則高達65%。

縱然印度市場競爭加劇，中國生產商的攻勢卻明顯受阻。在空調市場上，經銷商、服務和聲譽是關鍵，這亦構成部分打入市場的障礙。此前印度和中國爆發地緣政治矛盾，印度政府限制中國貨進口，刺激了公司的短期銷售。公司料未來數年的複合增長率將介乎12%至15%。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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