美國非農數據遜於預期，但股市繼續炒上，納指及標普500指數都創歷史新高，「數據差=繼續放水=股市升」這個邏輯雖然反智，但既然音樂椅遊戲繼續玩下去，作為魚缸內的一粒微塵，也只能隨波逐流，順着水流（資金）去走，今朝有炒今朝醉。

值得注意的是，反映市場無風險利率的十年期美國債息拾級而上，股市大好友會理解為憧憬經濟復蘇，因而沽債換股；Samantha的理解卻是放水已令通脹俏然升溫，假如經濟未因疫苗已迅速改善，但物價卻已因資金泛濫而走高，環球央行會否仍然對放水義無反顧？

另一邊廂，美滙指數已由上月初低位89.2逐步反彈，有戰友也不禁問道：為何美金越印越強？是否精神錯亂？Sam不懂回答，但無論如何，美金走強對新興市場必然弊多於利，只是暫時未在市場焦點，港股這邊的戰友們，落力搵食之餘，記緊搵定逃生方向，減少持股數目，一旦撤退亦不至於方寸大亂。

個股方面，近日Sam留意的是Switchback Energy（SBE）。公司將於本周四（11日）舉行股東大會，投票通過ChargePoint收購的議案，借殼交易完成之後，股份代號將改為CHPT。近月炒借殼由10蚊炒上40蚊，完刁後會否散水？Sam認為機會不大，皆因與大部份借殼交易純炒夢想不同，ChargePoint本身已建立起北美與歐洲最大的充電站網絡，拜登上月底公佈，擬將全國聯邦政府的車隊全面電動化，涉及65萬輛汽車。

ChargePoint預期2021年營收為1.98億美元，按年增長35%，並估計2025年將達至EBITDA正數。現價計公司市銷率（PS）8倍，對比SaaS股動輒幾十倍PS的估值，明顯貼地得多，發展前景亦絕不遜色。

大家人生總要面對不同選擇，到關鍵時刻總要取捨，去年，選股作戰由港股轉戰至美股，今年，我在工作和私人事宜都要作出抉擇，Samantha選擇了後者，現時要暫別股票的專欄，多謝大家多年來的支持，他日，缸湖再見！

Samantha

https://www.facebook.com/stocksamantha

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